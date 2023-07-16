Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni’ne katılarak protokol üyeleri ile Şanlı Türk Bayrağı Temalı Fotoğraf Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Caddesi’nde gerçekleşen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, müdürler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile davetliler katıldı.

“MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNE MİNNETİMİZİ, ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ”

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Büyükkılıç 'unutmayacağız, unutturmayacağız' cümlesinin gereğini yapma yönünde irade göstereceklerini belirterek, “7’nci yılını yaşıyoruz 15 Temmuz hain darbe girişiminin. Ülkemiz üzerine oynana oyunları hepimiz idrak etmekteyiz. Biz uyanık olacağız, bir olacağız. İşte o oyunlardan biri 15 Temmuz’da hayata geçirilmeye çalışıldı ama Allah’a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu millet bir olduğunu, iri olduğunu, diri olduğunu hep beraber tek yürek oluğunu gösterdi ve dur dedi. Aziz milletimizin asla unutmayacağı o günün 7’nci yılını hatırlıyoruz. Aynı zamanda tarihi şan ve şerefle dolu büyük bir milletin, gücünü, birlik beraberlik ve dayanışmasını, yeri geldiğinde tek yürek ve tek yumruk her türlü tehdidin karşısında dimdik durabileceğini ve ezip geçebileceğini tüm dünyaya haykırdık, haykırmaya devam ediyoruz. Bu anlamda kahraman milletimizin her bir ferdine minnetimizi ve şükranlarımızı sunarken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ayrıca hemşehrilerime minnet duyuyor, teşekkür eiyorum” diye konuştu.

“ÖLÜMÜ ÖLDÜREN KAHRAMANLARIMIZ CENNET YİĞİT, KÜBRA DOĞANAY’LAR UNUTULMAZ”

15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye’nin en büyük meydanlarından Cumhuriyet Meydanı’nın Kayserililerin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik ettiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “O gece tankların önüne yatan cesur yürek yiğitleri gördül, eline ay yıldızlı Türk Bayrağı’nı alıp, köprülerde kurşunların üzerine yürüyen gencinden, yaşlısına kadar yüzlerce kahramanlarımız… Ölümü öldüren kahramanlarımız Kayseri’mizin yiğitleri Cennet Yiğit, Kübra Doğanay’lar elbette ki unutulmaz kahramanlıklar sergiledi ve şehit oldu. Vatan hainlerini alnından vurup, darbe girişiminin kaderini değiştiren Ömer Halis Demir’ler o kanlı, o vahşi, o dehşete düşüren sinsice planlanan FETÖ’nün darbe girişimini adeta bertaraf etti” şeklinde konuştu.

“7 YIL DA, 70 ASIR DA GEÇSE UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aziz millet, iradesi, azmi, cesareti ve elinde Türk Bayrağı ile gövdesini vatan hainlerine siper ederek Türkiye'yi karanlıktan kurtardığını vurgulayarak şunları söyledi: “Vatanı için serden geçen, gözünü kırpmadan şehadete yürüyen 251 şehidimize Allah’tan rahmet, şehit ailelerimize baş sağlığı diliyor, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler temenni ediyorum. Mevla’m, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diye dua ediyorum. Bizler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün önemini, o gün yaşananları asla ama asla unutmadık. Bu vatana her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmak boynumuzun borcudur. 7 yıl da, 70 asır da geçse unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimizi, kahramanlarımızı, Ömer’lerimizi Kübra’larımızı, Cennet’lerimizi tekrar minnetle anıyoruz.”

“GÖREVİMİZ BU DİRENİŞİ UNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de 15 Temmuz 2016 tarihinde memleketin berrak semalarını karartmaya çalışan alçak bir grup tarafından bir darbe girişimi gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “istenildi ki bu ülke bağımsız olmasın ama fark edemedikleri şey bu milletin ne kadar büyük bir cesaret göstereceği ve bunların karşısında dimdik duracağını hesap edemediler. 15 Temmuz 2016 hepimiz için bir milat oldu. Görevimiz bu direnişi unutmamak, unutturmamak ve uyanık olmaktır” dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da devletin ve milletin varlığına, birliğine ve demokrasiye yönelik hain bir kalkışmanın bertaraf edildiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü idrak ettiklerini beliretek, “Aziz milletimiz Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi yüksek bir cesaret örneği göstermiş, bu hain planları yapan dış güçlerin ve içerdeki işbirlikçilerinin hedeflerine ulaşmasına izin vermeyeceğini ortaya koymuştur” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından ERÜ Rektörlüğü tarafından hazırlanan Şanlı Türk Bayrağı Temalı Fotoğraf Sergisi’nin açılışını gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, protokol üyeleri ile birlikte sergiyi gezdi.

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