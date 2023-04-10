Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen şehirlerden Adana’da hasar tespit çalışmaları yapmak üzere 4 araçtan oluşan teknik destek ekibini yola çıkardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde verdiği hizmetlerini çeşitlendirerek sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda sadece depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta değil, depremden etkilenen diğer illerde de yardım ve destek çalışmalarını yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan 8 mühendis ile teknik destek sağlayacak personel, 4 araçla birlikte yola çıktı.

Teknik destek ekibi, Adana’da çalışmalara destek vererek hasar tespit çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması için gayret gösterecek.