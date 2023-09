Spor ve sporcunun her zaman yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yıl olduğu gibi bu yıl da amatör spor kulüplerine yaklaşık 1,5 milyon TL tutarında malzeme desteğinde bulunarak sporu teşvik etmeye devam edecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcunun yanında olmaya ve genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ni bu yıl da düzenliyor.

Gençlerin fiziksel ve manevi eğitimlerinde önemli bir yeri olan amatör sporu desteklemeyi önemli bir görev bilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni düzenleyecek. Törende yaklaşık 1,5 milyon TL’lik spor malzemesi sporculara dağıtılacak.

Amatör spor kulüplerinin önemli merkezi olan Sümer Spor Tesisleri’nde 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek olan törende, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 1,5 milyon TL maliyeti olan spor malzemesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla sporculara dağıtılacak.

Dağıtılacak olan spor malzemeleri içerisinde 2 bin 100 adet eşofman takımı, 2 bin 50 adet yağmurluk, 500 adet dijital antrenör üstü, 50 adet boks eldiveni, 50 adet boks forma şort, 50 adet ise boks antrenman ayakkabısı olacak.