Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hava kalitesini arttırmayı hedefleyen çevreci kampanyası 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' projesinin ikinci etabı için başvuruları almaya devam ediyor. KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteği ve iş birliği ile yürüttüğü Kayseri İli Hava Kirliliği İyileştirme Projesi'nin birinci etabı, pilot bölge olarak Melikgazi ilçesindeki Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde uygulandı.

Projenin ilk aşamasında, belirlenen mahallelerde ücretsiz kombi dağıtımı yapılırken, Büyükşehir ekipleri, uygulamanın ardından kullanıcılardan ve bölge halkından, hava kalitesinin iyileştiği yönünde olumlu geri dönüşler aldı. Bu başarıyla birlikte, projenin il genelinde yaygınlaştırılması için ikinci etap çalışmaları başlatıldı.

Yeni pilot bölge olarak Kocasinan ilçesindeki Fevziçakmak, Mevlana, Mimarsinan, Yenişehir, Sümer, Yeni Mahalle ve Yeşil Mahalle seçildi. 12 Ağustos 2024 tarihinde başlayan başvurular için vatandaşlar, basvuru.kayseri.bel.tr adresinden online başvuru yapabiliyor. Başvuru şartları ve detaylar yine bu adresten erişilebiliyor. Ayrıca, 0352 222 6973 numaralı telefondan, dâhili 1252’yi tuşlayarak veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı’na başvurarak bilgi alınabiliyor.

Bu proje ile ısınma kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amaçlanıyor. Katı yakıt kullanan vatandaşların doğalgaz gibi daha çevreci bir yakıta geçiş yapmaları teşvik edilirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu sayede hava kalitesini iyileştirerek, daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.