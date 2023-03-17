Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan yüzyılın afeti olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin yaralarını sarmak adına ilk anından itibaren bugüne kadar gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde var gücüyle deprem bölgesine yoğunlaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ve KASKİ ekipleri ile başta arama-kurtarma hizmeti olmak üzere lojistik, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları, gıda-yemek, giyim eşyası, barınma ile defin malzemeleri, psikolojik destek faaliyetleri ile konteyner kent ve çarşı oluşturmak suretiyle hizmetlerini ihtiyaca göre çeşitlendirerek arttırdı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN DEPREMZEDE VATANDAŞLARI MEMNUN EDEN, DUA VE TEŞEKKÜR ALAN HİZMETLER

Deprem bölgesindeki vatandaşlara depremin ilk anından itibaren kol kanat geren Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, tüm kurum ve kuruluşları ile seferber olarak, depremzede vatandaşları memnun etti, onların dua ve teşekkürlerini alan hizmetleri ile gerek deprem bölgesinde gerekse Kayseri’de depremzedelerin yanında yer aldı.

DEPREM BÖLGELERİNE 3 BİN 102 PERSONEL, YÜZLERCE ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personeli ilk günden itibaren bölgeye sevk etti. Bu kapsamda personelin de kullanacağı yüzlerce araç, gereç ve iş makinesinin de deprem bölgesine nakliyesini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinde 3 bin 102 personel görevlendirdi. 218 araç ve iş makinesini deprem bölgelerine göndererek, gece gündüz demeden çalışmalar yürüttü. Öte yandan muhtelif malzemelerin yer aldığı gıda ve insani yardım malzemelerinden oluşan 118 yardım tırı gönderildi. Ayrıca Kayseri Valiliği öncülüğünde Kayseri Lojistik Deposu’ndan deprem bölgesindeki illere 689 adet yardım tırı gönderildi. Bunlara ek olarak 2033 depremzede ve personel nakil minibüsü, 118 yardım tırı, 17 kamyonet, 4 midibüs, 46 otobüs, 67 binek araç, 43 adet 4X4 pick up ve 8 adet 4X4 pick up çift kabin olmak üzere toplam 2 bin 336 adet ulaşım aracı ve yardım tırı da bölgeye iletildi.

DEPREMZEDELERE GIDA YARDIMI DA GEÇEKLEŞTİRİLDİ

Deprem bölgesinde en hayati ihtiyaçlardan sayılan gıda konusunda da Büyükşehir Belediyesi özveri gösterdi. Bu kapsamda depremin ilk gününden bu yana 989 bin 98 adet unlu mamul ürünü, 15 bin 346 iaşe kolisi, 1 milyon 150 bin 664 adet su gibi gıda ürünlerini depremzedeler için bölgeye gönderildi. Çölyaklı vatandaşların dahi düşünüldüğü hizmetlerde çölyak hastası depremzede vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye başta glütensiz ekmek, simit, kurabiye ve gevrek olmak üzere yaklaşık 20 bin adet glütensiz gıda sevk edildi.

BARINMA İHTİYACI İHMAL EDİLMEDİ

Kış şartlarında hayati ihtiyaçlardan birisi olarak öne çıkan barınma konusunda da Büyükşehir Belediyesi, çadır, yaşam konteyneri, çarşı konteyneri, karavan, mescit konteyneri ve yatakhane konteyneri olmak üzere 266 adet barınma yardımı yaptı. Ayrıca bölgeye, 2008 adet elektrikli ısıtıcı, 36 adet elektrikli şofben, 800 adet soba ve ekipman, 154 ton kömür, 165 ton odun, 125 bin litre mazot, 886 litre benzin gönderildi.

GİYİM YARDIMILARI DA ON BİNLERİ BULDU

Soğuk hava koşullarında depremzede vatandaşların üşümemesi için bölgeye on binlerce giyim malzemesi sevk edildi. 28 bin 563 adet bot, ayakkabı, bere, kıyafet, iç çamaşırı, içlik gibi giyim yardımı yapıldı. Sadece giyim değil her türlü ihtiyaç malzemesi de bölgeye gönderildi. Bu anlamda; 43 bin 840 adet maske, 27 bin 500 adet bebek bezi, 8 bin 580 afet eldiven, 400 litre dezenfekte, ilaç, çamaşır suyu ve sıvı sabun gibi temizlik ve hijyen maddeleri gönderilirken, salgın hastalıklara mahal vermemek için ‘temizlik bu işin olmazsa olmazı’ diyerek 100’ün üzerinde ekiplerimizle bölgede temizlik ve hijyen çalışmalarına destek verildi. 4 bin 150 adet iş eldiveni, 130 adet el feneri, 108 adet kesici, kırıcı, hilti, kazma ve kürek gibi arama kurtarma ekipmanları, 9 bin 580 adet battaniye, yorgan, 350 koli yemek takımı, 50 adet üçlü kanepe, 66 adet mutfak tüpü gibi ev gereçleri ve malzemeleri, 100 bin metre kefen, 11 bin 66 adet ceset torbası, 120 ton mezar tandırı ve 236 adet tabut gibi cenaze defin malzemeleri bölgeye ulaştırıldı.

ALTYAPI FAALİYETLERİ DE ÜSTLENİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde altyapı faaliyetlerini de üstlendi. Bu doğrultuda 18 bin 600 metre elektrik kablosu, 9 bin 886 adet boru bağlantı parçaları, 3 bin 400 metre su borusu ve 500 metre kablo gibi alt ve üst yapı malzemeleri bölgeye sevk edilirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler sonucunda depremden etkilenen ve hasarlı olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemleri de gerçekleştirilmeye devam edildi.

SAĞLIK HİZMETLERİ YÜRÜTÜLDÜ

Depremzede vatandaşların sağlık hizmetlerinden yoksun kalmaması için de faaliyetlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği sayesinde, depremde ağır hasar alan Hatay’da depremzede vatandaşların hizmetine sunuldu. Kayseri’de olan ve başka şehirlere gitmek isteyen depremzede vatandaşların şehirlerarası ulaşım imkânı ücretsiz olarak sağlandı. Uzman psikologlarla, depremzede vatandaşlar ve çocuklarla birebir görüştürülüp, depremin toplum üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltılmak amacıyla onlara yönelik psikolojik destek verildi.

KONTEYNER KENT VE ÇARŞI KURULDU

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, barınma ihtiyacı ve ticari hayatın sürmesi için konteyner kent ve çarşı inşa etti. Kahramanmaraş’ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde 117 konteynerlik, depremzede ailelere geçici de olsa sıcak bir yuva kurmak için ilk konteyner kent kuruldu. AFAD Kayseri Sokak isimli konteyner kentte 3 öğün sıcak yemek servisi yapılıyor. Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ise hayatın yeniden normale dönmesi amacıyla ticaretin yanı sıra sosyal donatıların yer alacağı ve afet bölgesinde bir ilk olan Konteyner Çarşı’nın yapımı, rekor sürede tamamlanıp, esnafların hizmetine sunuldu. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine konteyner çarşının ardından 100 konteynerlik modern yeni bir kentin inşaatına da AFAD iş birliği ile başlandı.