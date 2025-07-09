Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı’nda düzenlenecek ‘’Doğa Seni Çağırıyor’’ Doğa Kampı kayıtları başladı.KAYSERİ (İGFA) - Yılın her dönemi düzenlediği sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile Kayserilileri buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, ‘Doğa Seni Çağırıyor’ sloganıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen doğa kampının bu yaz dönemi için kayıtlarını açtı.

Büyükşehir’in sporda marka kuruluşu Spor A.Ş. tarafından yaz aylarında düzenlenen ve doğaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan “Doğa Seni Çağırıyor” Doğa Kampı 2025 yaz sezonu kayıtları 7 Temmuz saat 18.00 itibari ile başladı.

Ailelerin, çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmenin yanı sıra birbirinden farklı etkinliklere de katılarak doğanın tadını çıkarma fırsatı bulduğu doğa kampının ilki için tarih 12-13 Temmuz olarak belirlendi.

Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı’nda birbirinden farklı oyun alanları, sabah sporu ve birçok etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkaracak vatandaşlar muhteşem bir kamp deneyimi yaşayacak.

Kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor A.Ş. tarafından temin edilecek.

2 gün olarak planlanan etkinlik programlarında 1’inci gün, 13.30 Fizyospor Merkezi Önü Servis Hareket Saati, 14.30 Çadır ve Tulum Dağıtımı, 15.00 Oyun Alanlarının Aktif Edilmesi, 19.00 Akşam Yemeği, 20.30 Akşam Sporu, 20.50 çocuklar için Sertifika Takdimi, 21.00 Canlı Müzik / Çocuk Sineması, 22.00 Karaoke, Tabu, Bilgi Yarışması gibi sahne oyunları, 23.30 Gece Çorbası ve 00.00 Serbest Zaman Uyku Saati olarak belirlendi. Etkinliğin ikinci günü ise 06.30 Misafirlerin Uyandırılması, 07.00 Doğa Yürüyüşü, 07.30 Sabah Sporu, 08.00 Kahvaltı ve 09.30 Servis Hareket Saati ile kamp sona erecek.

0-6 yaş için ücretsiz olan kamp, 7-13 yaş için 1000 TL, 14 yaş ve üzeri için 1200 TL olarak belirlenirken kayıtları yalnızca Fizyospor Merkezi’nden (Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanı) alınan “Doğa Seni Çağırıyor” Doğa Kampı hakkında detaylı bilgiye ise 0549 696 00 38 ve 0541 920 90 38 numaralı telefonlar üzerinden erişilebilecek.