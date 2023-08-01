Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi doku nedeniyle bekletilen ve kurul izni alınan Germir’in yanı sıra, Büyük Bürüngüz ve Gürpınar mahallelerinde devam eden doğal gaz altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'de 600 binden fazla aboneye hizmet veren Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye'nin iştiraki Kayserigaz’ın kentteki yatırımları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda teknik gezi düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk olarak tarihi doku nedeniyle kurul iznini beklenen Germir bölgesi doğal gaz altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

GERMİR’DE DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Germir Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin ortağı olduğu Kayserigaz tarafından yürütülen doğal gaz çalışmalarını inceleyen Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz’ın Kayseri’deki yatırımlarının devam ettiğini söyledi. Büyükkılıç, Germir’in merkezinde koruma alanı olarak nitelendirilen bölgedeki doğal gazla ilgili çalışmanın bölgenin hassasiyetinden kaynaklı olarak tarihi doku nedeniyle kurul izni beklendiğini ve iznin alındığını hatırlatarak, “Projeler onaylandı, kuruldan geçti. Dolayısıyla çalışmaları da hızlandırdık, inşallah bu kış Germir’imizin merkezinin de gaz kullanacağını belirtiyor, çalışmaların kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A GÜRPINAR’DA SICAK KARŞILAMA

Daha sonra Gürpınar Mahallesi’ne geçen Başkan Büyükkılıç, burada devam eden doğal gaz ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyip, kendisini sıcak ve samimi şekilde karşılayan bölge sakinleri ile demli çay eşliğinde gönül dolusu sohbet etti.

Kış ayı gelmeden çalışmaların tamamlanmasının planlandığını ifade eden Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Yüklenici firmamıza teşekkürle başlamak istiyorum. Gürpınar’ımız gazla ilgili çalışmalarda işin sonuna yaklaşıyor. Ana hatlarımız tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah kutuların bağlanma süreci ile test edilip, ardından gaz verilecek. Bizleri seven, güvenen Gürpınar’ımızın güzel insanlarına minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yüklenici firma yetkilisi de, “Gürpınar Mahallesi’nde son aşamaya geldik. Ana hattı bitirmek üzereyiz, daha sonra servis hatlarına geçeceğiz, testi aldıktan sonra gazı vereceğiz” dedi. Son olarak Büyük Bürüngüz Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son durum hakkında bilgiler aldı.

Başkan Büyükkılıç, KASKİ marifetiyle bölgede altyapı sisteminin yenilendiğini kaydederek, “Öncelikle daha önce yapılmış olan su çalışmalarıyla ilgili revize etmek suretiyle çalışmalarımızı tamamlama aşamasına geldik. Komple değiştirdik sistemi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra su ile ilgili problem olmayacak inşallah” şeklinde konuştu.

“KORAMAZ VADİSİ’NDE GAZLA BULUŞMAYAN BİR MAHALLEMİZ KALMAMIŞ OLACAK”

Memduh Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin doğal gaz talebini karşılamak adına çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, “Her zaman geldiğimizde haklı olarak sorduğunuz bir konu vardı, doğal gaz. İnşallah Büyük Bürüngüz’ümüze de daha sonraki süreçte Küçük Bürüngüz Subaşı’mıza da aynı şekilde Vekse’yi de programa aldırırsak aşağı yukarı Koramaz Vadisi’nde gazla buluşmayan bir mahallemiz kalmamış olacak. Tabii gaz medeniyet, vatandaşlarımız da memnun. Firmamız da gerekli hizmetleri kaliteli bir şekilde veriyor. Öyle de olunca vatandaş haklı olarak biz de doğal gazdan yararlanalım beklentisi oluşuyor. Biz de o beklentileri gidermek adına çalışmaları hızlandırdık. Yetkilimizden de öğrendiğimize göre bu yılın sonuna inşallah gazı vereceğiz diyorlar” ifadelerini kullandı.

En kısa sürede altyapı çalışmalarının tamamlanacağını ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada KASKİ’miz, doğal gaz firmamız ve Melikgazi Belediyemiz ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi el ele vermek suretiyle en kısa zamanda altyapı hizmetlerini tamamlayacak. Pırıl pırıl inşallah bu güzel mahallemizin insanlarına yakışır bir anlayış içerisinde gerekli hizmetlerin geleceğine kimsenin kuşkusu olmasın. Biz sizleri seviyoruz. Siz de bizi seviyor ve güveniyorsunuz. En kısa zamanda bu çalışmalar tamamlanacak.”

Başkan Büyükkılıç, bölgede altyapı çalışmalarının tamamlanmasını ardından asfaltlama çalışmalarının da özenli bir şekilde yapılacağını söyledi. Büyük Bürüngüz Muhtarı Ali Çuhadar da, Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Emeklerini, gayretlerini her zaman gördük. Her zaman Büyük Bürüngüz halkının yanında oldu. Altyapıyı, tamamlayıp, doğal gazımız da bitsin, tertemiz, asfalt, parkemizi yapıp, vatandaşımız da rahat edecek” ifadelerinde bulundu.