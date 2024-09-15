Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Avrupa Spor Şehri Kayseri’yi spor alanlarında merkez haline getirme doğrultusunda proje ile yatırımlarını aralıksız sürdürürken, bu gayretlerin meyvelerini de almaya devam ediyor.

Büyükşehir’in sporda marka kuruluşu Spor A.Ş. 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor.

2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de gerçekleşen turnuva, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortlarında lisanslı sporcular arasında yapılıyor.

12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortlarında başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu takviminde yer alan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde 12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmekte olan turnuva, nefes kesen görüntülere sahne oluyor.