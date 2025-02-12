Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 yılında kent genelinde 987 milyon 888 bin TL maliyet ile 515 bin 647 metre uzunluğunda içme suyu yatırımı gerçekleştirildiğini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, yatırımların aynı hızla 2025 yılında da devam edeceğini belirtti. KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri’nin daha da sağlam altyapıya kavuşması için, merkez ve ilçelerde yatırım atağını geride bıraktığımız 2024 yılında da aralıksız şekilde sürdürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çizdiği vizyon doğrultusunda büyük projeler hazırlayıp, hayata geçiren KASKİ, büyükşehirlerin olmazsa olmazı güçlü altyapı için birçok önemli yatırımları hayata geçirdi. Diğer yandan içme suyu hattı imalatları hız kesmeden devam ederken, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut hatlar ise revize edilerek yeni nesil borular ile baştan aşağıya yenilendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından 2024 yılında kent genelinde hayata geçirilen önemli yatırımlarla Kayseri’nin geleceğini inşa etmeye gayret ettiklerini vurguladı.

‘Güçlü yatırım güçlü yarınlar’ anlayışı ile merkez ve ilçelerde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri vatandaşlara eksiksiz olarak ulaştırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti: “Yaşam kaynağımız olan suyun, sürdürülebilir kullanımını planlamanın önemini biliyoruz. Bu bilinçle mevcut kaynakların korunması noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz modern altyapı çalışmalarıyla kesintisiz bir hizmet sunmak en önemli hedefimiz. Sağlıklı üstyapıların, sorunlarından arındırılmış altyapı ağı üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle altyapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Hızla değişen ve her geçen gün yönetim ilkesinin öneminin arttığı günümüzde, başarıyı sürekli kılmanın yolunun üretmekten geçtiğini çok iyi biliyoruz. Gayretli ve azimli çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl 987 milyon 888 Bin TL maliyet ile 515 bin 647 metre uzunluğunda içme suyu yatırımı gerçekleştirildi."