Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni eğitim ve öğretim döneminde üniversitede öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere 5 bin TL nakdi yardım yapılacağını duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce, kent sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde tam burslu olmak üzere destek olmak ve ailelerin maddi yükünü hafifletmek amacıyla nakdî olarak yardım yapılıyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL, 8 MİLYON 28 BİN TL YARDIM YAPILDI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile 2022-2023 eğitim öğretim yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan üniversitede öğrencisi olan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin 7 aileye yardım yapıldı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde başvuru yapan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere 4 bin TL olmak üzere toplam 8 milyon 28 bin TL nakdî yardım yapıldı.

BU YIL, 5 BİN TL YARDIM YAPILACAK

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de üniversitede öğrencisi olan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL nakdî yardım yapılacağını duyurdu. Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl verilen 4 bin TL yardımın bu yıl 5 bin TL’ye yükseltildiğini belirterek, başvuruların 2 Ekim 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi www.kayseri.bel.tr adresinde online hizmetler kısmından üniversitede öğrencisi olan aile yardımı başvuru formu üzerinden yapılacağını söyledi.

Online başvurunun dışında şahsen başvuruların kabul edilmeyeceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, başvuru incelemelerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar sonuçlandırılacağını, ödemelerin 2024 yılı Şubat ayında belediyenin belirlediği tarihte yapılacağını belirtti.

İmza attığı hizmetler ve yatırımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘genç dostu’ ödülü alan Başkan Büyükkılıç, gençlere ve çocuklara yönelik desteklerin süreceğini vurgulayarak, “Eğitimi çok önemsiyoruz. Gençlerimizin ve yavrularımızın her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Gençlerimizin, eğitimden spora, kültür sanattan kişisel gelişime hemen her alanda tam donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları için büyük gayret gösteriyoruz” dedi.