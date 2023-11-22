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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılacağı iklim, çevre, kültür ve turizm konularının medya bağlamında masaya yatırılacağı ‘İklim, Çevre ve Turizm Medya’ başlıklı konferans düzenliyor.Meehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) destekleri ile 25 Kasım Cumartesi günü saat 10.30’da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek konferansta birbirinden ünlü gazeteci yazarlar konuk olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de konferansta bakanlık çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Gazeteci yazarlardan Hande Fırat, Adem Metan, Zafer Şahin, Nuh Albayrak, Mehmet Acet ve Deniz Gürel’in iklim ve çevre konularını medya bağlamında ele alacağı konferansta, Ekrem Kızıltaş, Esra Elönü, Emin Pazarcı, Melik Yiğitel, Hacı Yakışıklı ve Fevzi Çakır da kültür ve turizm konularını medya bağlamında ve Kayseri doğrultusunda masaya yatıracak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ŞEHRİN İKLİM, ÇEVRE, TURİZM VE KÜLTÜR KONULARINA HEM SAHADA HEM DE KONFERANSLARDA DESTEK

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ikim, çevre, turizm ve kültür konularındaki saha faaliyetlerinin yanı sıra konferans ve seminer gibi yapılan ve yapılması gerekenlerin ortaya konulduğu çalışmaları da destekliyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Büyükkılıç’ın talimatları ve projeleri doğrultusunda şehrin turizmine damga vuran ve kadim tarihini yansıtan konak, köşk, çeşitli tarihi yapı ve mahalle restorasyon çalışmaları, şehrin köklü tarihine ışık tutan Kültepe, Keykubadiye, Örenşehir ve Yamula bölgesindeki fosil kazı çalışmaları ve beraberindeki sergilemelere yönelik müze çalışmaları, doğa ve tarih zenginliklerinden olan Soğanlı, Koramaz, Erdemli Vadisi gibi değerleri balon uçuşları ile birlikte turizme kazandırma çalışmalarının yanı sıra diğer turizm unsurlarına yönelik de projeler ve tüm bu zenginliklerin anlamlı olması için temiz bir çevre ile iklim değişikliği konularına yönelik atık su arıtma, temiz enerji üretim, hafriyat yönetim sistemleri ile katı atık bertaraf tesislerini içeren proje ve yatırımları ile hem kente yaşanabilir bir ortam sunuyor, hem de konferanslara konu oluyor.