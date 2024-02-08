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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Dr. Hulusi Akar’ın katılımlarıyla İsrail’in İşgal Politikası ve Filistin Konulu Konferans ve Sergi düzenleneceğini duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, katil devlet İsrail tarafından işgal altında olan Filistin’deki zulme dikkat çekmek için önemli bir programa imza atıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliama sessiz kalmayıp, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları etkinliklerle soykırıma dikkat çektiklerini hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda İsrail’in İşgal Politikası ve Filistin Konulu Konferans ve Sergi düzenleyeceklerini duyurdu. Büyükkılıç, 9 Şubat Cuma günü Kayseri Ticaret Odası Meclis Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleşecek olan konferansta TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Dr. Hulusi Akar ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un konuşmacı olarak katılıp, bölgedeki zulme dikkat çekeceklerini ifade etti.

İsrail devletinin Gazze'de gerçekleştirdiği katliamın tarihe "kara leke" olarak geçtiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bölgede kalıcı barışın sağlanması, insani yardımların ulaşması için gayret göstermiş ve mazlumun sesi olmuştur” dedi.

Büyükkılıç, asırlarca Müslümanların idaresi altında barışın merkezi olmuş Kudüs-ü Şerif ve Gazze başta olmak üzere Filistin’de yaşanan katliamların son bulması ve gönül coğrafyasının bir an önce huzura kavuşması için tüm dünyaya büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Başkan Büyükkılıç, konferans ve sergi programına tüm Kayserilileri davet etti.