Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim kuruluşu KAYMEK, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 104’üncü yılı dolayısıyla anlam dolu bir etkinlik düzenliyor. Bu yıl, 3’üncüsü gerçekleştirilecek "İstikbal İstiklale Ses Veriyor" İstiklal Marşı Okuma Yarışması’na başvurular devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) bu yıl, üçüncüsünü düzenlediği İstiklal Marşı Okuma Yarışması, sadece bir yarışma olmanın ötesinde, Türk milletinin milli ve manevi değerlerinin geleceğe taşınması adına önem arz ediyor. Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği yarışma, gençlerin İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un derin düşüncelerini ve Türk milletine olan bağlılıklarını özümsemelerini sağlamayı amaçlıyor.

Katılımcılar, İstiklal Marşı’nı fon müziği ve ritimsiz olarak, sadece şiir diliyle seslendirerek, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesine duydukları saygıyı bir kez daha dile getirecek. Yarışmaya katılacak öğrenciler, kendi isimlerini paylaştıktan sonra İstiklal Marşı'nı seslendirerek, duygusal bir yolculuğa çıkacaklar. Yarışma kayıtları, profesyonel cihazlar kullanmadan, MP4/MOV formatında alınacak.

Bu anlamlı yarışma, aynı zamanda milli bir bilincin, ortak değerlerin ve Türk milletinin birliğinin pekiştirildiği bir platform olarak gençleri bir araya getirecek. 3 farklı kategoride yapılacak olan yarışmada, ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını seslendirecek. Ortaokul ve lise öğrencileri ise İstiklal Marşı’nın tamamını okuyarak, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık arzusunu yüreklerinden haykıracak.

Dereceye giren öğrenciler, ödüllerle onurlandırılacak. Birinciye 11 inç tablet, ikinciye 9 inç tablet, üçüncüye ise 8 inç tablet verilecek. Mansiyon ödülü kazananlar ise her kategoriden üçer kişi olarak akıllı saat ile ödüllendirilecek.

Başvuru İçin Son Şans

Başvurular 2 Mart 2025 Pazar günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Katılım şartlarına uygun olan tüm öğrenciler, www.kaymekyarisma.com adresinden başvuru formunu doldurarak, video kayıtlarını yükleyebilecek.