Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen Şiddetsiz Yarınlar İçin Birlikteyiz Programı’na ‘Aile Akademisi’ standı ile destek verdi.KAYSERİ (İGFA)- Şiddetsiz Yarınlar İçin Birlikteyiz Programı, Kayseri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Kayseripark AVM Fuaye Alanı’nda gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. bünyesinde hizmet veren Aile Akademisi de stant kurarak, ‘Şiddetsiz Yarınlar İçin Birlikteyiz’ atölye çalışmasında yerini aldı.

Aile Akademisi Birim Sorumlusu Mürşide Aslan, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi standımızı kurduk” dedi.

Kadına şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını anlatan Aslan, “Şehrimizde görev yapan birçok kuruluş bir araya geldi, sivil toplum kuruluşları, sosyal hizmetler, jandarma, emniyet, üniversitelerimiz kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında etkinlikler yapacak. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şiddetin her türlüsüne karşı olmakla beraber, asıl misyonumuz koruyucu, önleyici hizmetler kapsamında Aile Akademisi bünyesinde yapmış olduğumuz çalışmalara burada yer verip, katkı sağladık” diye konuştu.

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ise Kayseri’de Sivil Toplum Kuruluşları, kamu yararına dernekler, kamu kurumları, yerel yönetimin farkındalık oluşturmak için Kayseri Park’ta bir eğitim çalışması yaptığını ifade ederek, “Şiddet artık toplumumuzda kişisel bir sorun değil toplumsal bir sorun oldu. Huzurlu bir ortamda yaşamamız için önlem almak zorundayız. Onun için de bu toplumda yaşayan herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

KADEM Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç de 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle bir araya geldiklerini ifade ederek, her sene farkındalık çalışması olarak medyada bir kamu spotu yayınladıklarını kaydetti.

Kayseri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Derya Evgin de şiddetin her türlüsüne karşı olma açısından farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.