Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’ne kan bağışında bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki bütün kampanyalara desteklerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl belirli periyotlarla Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi’ne desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi personeli, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi’nin kan bağışı kampanyasına tam destek vererek, kan bağışında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında kurulan stantta kan bağışına destek olan personel, ilk olarak stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti. Kan vermeye uygun olan personel, kan bağışında bulundu.

Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi uzman ve yetkilileri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi ailesine ve bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Kan bağışında bulunan belediye personeli, tüm vatandaşları da kan vermeye davet etti.