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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sağlık alanında Türkiye’ye örnek olacak Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’ni (HOSPİS) ziyaret ederek, Dünya Kanser Günü’nde farkındalık oluşturdu. Başkan Büyükkılıç ayrıca, Kayseri Şehir Hastanesi Onkoloji ve Çocuk Hematoloji Servisi’nde tedavi gören hastaları ve çocuk hastaları da ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık yatırımları içerisinde önemli bir yer tutan ve tıp alanındaki bilim insanları tarafından beğeni ile karşılanarak İstanbul Üniversitesi DoktorClub Awards 2022 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’nde ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması’ kategorisinde birincilik ödülü alan Hospis Merkezi’nde 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir ile dernek yönetimi katıldı.

Büyükkılıç, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu toplumu ilgilendiren, herkesi ilgilendiren bir alanda dikkat çekmek bağlamında 4 Şubat Dünya Kanserle Mücadele Günü olarak tanımlanmış olabilir. Bizim bu alanı diğer konularda olduğu gibi tüm yıla yaymak mecburiyetinde olduğumuzu unutmamak gerekir” dedi.

Bir doktor başkan olarak kanser vakalarının arttığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Ben de bir hekimim, hocam burada vurguladı, ölüm sebeplerinin içerisinde kanser ikinci sırada, birinci sırada kalp hastalıkları var. Kalp damar ile ilgili hastalıklarda en çok beslenme faktörü, kanser vakalarında da beslenme faktörü ön plana çıkıyor. Erken teşhis, erken tedavi diye kanser vakalarında ya da tüm hastalıklarda geçerli olan bu durum önem arz ediyor. Kanser yoğunluğunun da hem dünyada hem ülkemizde arttığını göz ardı edemeyiz” diye konuştu.

Kısa sürede hayata geçirilecek olan Hospis projesinin birincilik ödülü aldığını ve ülke genelinde dikkat çeken bir proje olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Sosyal bir proje olarak, bu konuda toplumun duyarlı, Kayseri’mizin duyarlı olduğu bir alanda bizler bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu konuda yardımcı olmak istiyoruz. Bu projemizde İstanbul Tıp Fakültesi’nde birincilik ödülü aldık. Gerçekten kendisinden söz ettirecek olan proje, kısa zamanda inşallah hayata geçirilir. Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunuldu, inşallah kabul görecek, mesafe alınacak” ifadelerini kullandı.

Bir başka konuya da dikkat çeken Büyükkılıç, Alzheimer Merkezi’ni de kısa sürede hayata geçireceklerini vurgulayarak, “Önemli olan hastalanmadan önlem almaktır. Bu alanda biz çalışmalarımızı yaparken, hekim bir başkan olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla, çok önem arz eden alan olan alzheimer konusunda da bir proje geliştirdik. Alzheimer ile ilgili dijital zehirlenme bunu tetikliyor. Yaş grubu olarak öne doğru çekilmeye başladı. İnsan odaklı projelerimizden birisi olarak yeri, projesi hazır, en kısa zamanda bu projeyi hayata geçireceğiz. Sabah alacağız, evinden getireceğiz, gün boyunca hizmet edeceğiz, onu eğitecek, yönlendirecek çalışmalar yapacağız. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele konusunda da projede Yeşilay ile birlikte gerekli her türlü desteğimizi veriyoruz. Biz sizleri seviyoruz, sizlere hizmet için varız” diye konuştu.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir ise açıklamasında şöyle konuştu: “Kanser biliyorsunuz en önemli ölüm sebeplerinden biri haline geldi. Kalp damar hastalıklarından sonra 2’nci sıraya geldi. İnsanların hayatını tehdit ediyor. Bunda 2 türlü sebep düşünülebilir. Birisi çevre ile ilgili, karşılaştığımız kanserojenlerle ilgili. Diğeri ise insanların beklenen ömrü uzadı. Öncelikle bizim kanser oluşumunu engellemek 1’nci misyonumuz, bu kurum Türkiye’de olmayan bir kurum. Başkanım gitti bu kuruluşun sağlık alanında 1’ncilik ödülü aldı. İyi bir çalışma ve iyi bir performans ortaya koyarsak örnek teşkil edecek ve başka şehirlere de kurulacak. Böyle bir gayret içindeyiz. Çok teşekkür ederim sayın başkanım.”

Başkan Prof. Dr. Özdemir, ayrıca Alzheimer Merkezi projesinin bir sevap kapısı olduğunu söyledi.