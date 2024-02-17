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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Develi ilçesinde dağlık arazide uçuruma yuvarlanan 5 keçiyi, 2 saat süren başarılı çalışma ile kurtardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'de yangından trafik kazasına, doğal afetlerden birçok konuya kadar görevini başarıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için de mücadelesine devam ediyor.

Develi ilçesi Kulpak Mahallesi’nde besici Ömer Develioğlu, 5 keçinin dağlık araziden uçuruma yuvarlanması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti.

Uçurumda mahsur kalan 5 keçi, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma ile kurtarılarak hayvan sahibi Develioğlu’na teslim edildi.

Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Ekiplerin çalışmasını heyecanla izleyen besici, Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ve dua etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 55 araç ve 308 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.