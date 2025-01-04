Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında tarım ve hayvancılık alanında milyonlarca liralık hizmet gerçekleştirerek, kırsal kesimin kalkınmasına katkı sağladı.KAYSERİ (İGFA) - Merkezi gözettiği gibi kırsal bölgeleri de geliştirmeye gayret ederek, kırsal mahallelere ivedi hizmet götüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında hizmetlerini çeşitlendirerek arttırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelere tarım ve hayvancılık alanları da dâhil tarihinde en büyük yatırımın gerçekleştirildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayvancılık desteklerinden tarımsal desteklere, sulama desteğinden tesis yardımlarına kadar pek çok konuda kırsal bölgeleri kalkındırma yatırımı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Büyükkılıç’ın özel önem verdiği tarım ve hayvancılık alanında Kayserili çiftçilere hemen her konuda projeler üreterek destek oldu. Bu kapsamda tavuk yarka dağıtımı desteği, süt işleme tesisi yapımı, tohum dağıtımı desteklemeleri, arılı kovan dağıtımı destekleri, tarımsal makine desteklemeleri, besicilik yapan kırsal üreticilerin su faturalarına yüzde 50 içme suyu katkısı, SST sulama suyu tesisleri, sac sıvat alımı, beton sıvat yapımı ve bakım onarım ile birlikte çeşitli cihaz, araç gereç gibi destekleri kırsal üreticinin hizmetine sundu. Söz konusu desteklerin 2024 yılındaki 1 yıllık mali karşılığı ise 192 milyon 885 bin 526 TL olarak gerçekleşti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Kırsal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler olmak üzere iki ayrı daire başkanlığı, kırsal kesimlere tarım ve hayvancılık da başta olmak üzere pek çok hizmet noktasında daha etkin bir hizmeti sağlama konusunda birleştirildi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet ve desteklerini sürdürmeye devam edecek.