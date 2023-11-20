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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği günden bu zamana kadar yaklaşık 5 yıllık sürede merkez ile kırsalı ayırt etmediklerini, kırsalın en ücra köşesinde dokunmadık alan bırakmayarak, hizmetlerin ve yatırımların 2 milyar 54 milyon 734 bin TL’yi aştığını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği 31 Mart 2019’dan bu yana geçen yaklaşık 5 yıllık süre içerisinde şehrin merkezi kadar kırsal kesimlere de hizmet noktasında büyük özen göstererek, çok önemli ve özel yatırımlara imza attı.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 16 ilçedeki tüm kırsal mahalleye hizmet götürme gayretinde olduklarını, kilitli parke çalışmalarından sanat yapılarına, oyun parkı ve halı sahadan sosyal tesislere, sıcak asfalttan yol yapım ve tarımsal faaliyetlere kadar ilçelerde dokunmadık alan bırakmadıklarını vurguladı.

“KIRSALIN EN ÜCRA KÖŞESİNDEN MERKEZE KADAR UZANAN ‘HİZMET’ YOLCULUĞUMUZ SÜRÜYOR”

İlçelerde ve kırsal mahallelerde sorunları yerinde tespit edip, en ücra mahalleye varana kadar tüm ilçelere hizmet götürdüklerinin altını çizen Büyükkılıç, “İlçe belediye başkanlarımızla el ele gönül gönle, kentin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar her bir köşesine alt ve üst yapı yatırımları yaptık. Merkez, kırsal ayırt etmiyoruz. Kırsalın en ücra köşesinden merkeze kadar uzanan ‘hizmet’ yolculuğumuz sürüyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yaklaşık 5 yılda kırsal kesime şu hizmetlerin yapıldığını anlattı: “3 milyon 787 bin 295 metrekare kilit parke döşeyerek, mahallelerimizi çamur ve tozdan kurtardık. 30 bin 922 metre korige boru ve baks gibi sanat yapıları döşedik. 98 bin 767 adet trafik işaretlemeleri yaparken, 23 bin 86 metre otokorkuluk bariyer kurduk. Zorlu kış mevsimleri şartlarında 13 bin 234 kilometrelik yol ağında karla mücadele ettik. 125 bin 80 kilometrelik yayla, arazi yolları bakım ve onarımı yaptık. 13 bin 247 kilometrelik yolda asfalt yama çalışması gerçekleştirdik.”

Kent merkezi kadar kırsal kesimdeki vatandaşlara da hizmet götürdüklerini vurgulayan Büyükkılıç, kırsala yaklaşık 5 yılda 2 milyar 54 milyon 734 bin TL yatırım yaptıklarını ifade etti.