Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ulaşım kartı yardımı desteğini sürdürecek.KAYSERİ (İGFA) - Öğrenci ve genç dostu hizmetleri ile gönüllere dokunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarına günlük ulaşım sağlamaları için aylık 150 binişlik ‘Ulaşım Kartı’ yardımı yapacaklarını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sayılabilecek projeler kapsamında, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede eğitimine devam eden öğrencileri için aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapılacağını söyledi.

Geleceğin mimarı olan gençler ve öğrenciler ile ailelerinin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, başvuruların, 2 Eylül 2024 Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi ‘www.kayseri.bel.tr’ adresindeki online hizmetler kısmından öğrenci ulaşım yardımı başvuru formu üzerinden yapılacağını belirtti.