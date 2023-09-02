Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarına günlük ulaşım sağlamaları için aylık 150 binişlik ‘Ulaşım Kartı’ yardımı yapacaklarını duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Göreve geldiği ilk günden bu zamana kadar hayata geçirdiği hizmetlerle yediden yetmişe tüm Kayserililerin gönlüne dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençler ve öğrencilerden takdir toplayan hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

GEÇTİĞİMİZ DÖNEM 3 BİN 234 ÖĞRENCİYE ULAŞIM DESTEĞİ SUNULDU

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sayılabilecek projeler kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nin 2022-2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine yönelik ulaşım desteği başlatıldığını hatırlattı. Büyükkılıç, geçtiğimiz dönem, ilkokul ortaokul ve lisede okuyan Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 2 bin 329 ailenin 3 bin 234 öğrencisi için günlük olarak okullarına ulaşım sağlamaları ve sosyal hayata aktif olarak katılabilmeleri için aylık 150 biniş tanımlanan ulaşım kartı yardımı yapıldığını belirtti.

MERKEZ 5 İLÇEDE EĞİTİM GÖREN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÖĞRENCİLERİ FAYDALANACAK

2022-2023 eğitim öğretim yılında yaklaşık 2 milyon TL tutarında ulaşım yardımı yapıldığını söyleyen Büyükkılıç, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede eğitimine devam eden öğrencileri için aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapılacağını duyurdu.

4 EYLÜL PAZARTESİ BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Başkan Büyükkılıç, geleceğin mimarı olan gençler ve öğrenciler ile ailelerinin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayarak başvuruların, 4 Eylül 2023 Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi ‘www.kayseri.bel.tr’ adresindeki online hizmetler kısmından öğrenci ulaşım yardımı başvuru formu üzerinden yapılacağını söyledi.