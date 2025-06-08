Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Parkı ağaçlandırma sahasında 500 adet fidanı toprakla buluşturdu. Şehit İsmail Uygun Anaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile düzenlenen etkinlikte minikler daha yeşil bir Kayseri için fidan dikti.KAYSERİ (İGFA) - Daha yeşil bir Kayseri için doğaya ve çevreye duyarlı projeler üretmeye devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil alan büyüklüğünü ve ağaç sayısını artırmaya devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında öğrencilerin katılımları ile ağaçlandırma etkinlikleri düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın koordinesinde Kocasinan Parkı ağaçlandırma sahasında anaokulu öğrencilerin katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Resul Duman ve minik öğrencilerin doğayla buluştuğu etkinlikte 500 adet fidan toprakla buluştu.

Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi, fidan çukurlarını açıp fidanları da temin ederek minik öğrencilere doğa sevgisini aşıladı.

Geleceğe nefes olan Şehit İsmail Uygun Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek bu tarz etkinliklerin devam etmesi dileklerini ilettiler.