Büyükşehir’in ‘Engelleri Ortadan Kaldıran’ Projesi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toplumsal bir farkındalık yaratmak amacıyla birçok etkinlik düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel bireyler mutlu ve eğlenceli etkinlikler yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalar ve sunduğu hizmetlerle özel çocukların her zaman yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde dolayısıyla olan otizmli çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

Otizmli Çocuklar Engelsiz Yaşam Merkezi eğitmenleriyle toplumsal farkındalık yaratmak ve ‘farklılarımızla bir aradayız’ mesajı vermek için kırmızı süslemeler yaptı.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yapılan etkinliklerde çocuklar hem eğlendi, hem de kaliteli zaman geçirdi.

Tam donamlı şekilde yapılan ve ailelerden, öğrencilerden dua alan merkezde 53 personel ile 310 öğrenciye hizmet veriliyor.