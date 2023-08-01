Türkiye’nin alanında en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi personelleri özel öğrencilerinin evlerine konuk olarak, gönül bağını daha da güçlendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün Kayseri’de ulaşımdan altyapıya, sağlıktan spora hemen her alanda en iyi şekilde hizmet vermeye gayret gösterirken, bir yandan da gönül belediyeciliğinde örnek ve öncü hizmetler yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi personelleri özel öğrencilerinin evlerine konuk oldu.

ÖZEL ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCE VE TALEPLERİNİ DAHA YAKINDAN DİNLEME İMKÂNI BULDULAR

Özel öğrencilerin evlerine konuk olan Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi personelleri özel öğrencilerle gönül bağını daha da güçlendirerek, onları kendi evlerinde dinledi. Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi personelleri, bu şekilde özel öğrencilerin düşünce ve taleplerini daha yakından dinleme ve imkânı buldu.