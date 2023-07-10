Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Erenköy Mahallesi’nde sulama kanalında mahsur kalan kaplumbağayı, başarılı bir çalışma ile kurtardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi sulama kanalına bir kaplumbağanın sıkışması sonucu vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti.

Sulama kanalında mahsur falan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir çalışma ile kurtarılarak yaşam alanı olan doğaya bırakıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINDAN KAPLUMBAĞAYI DA KURTARDI

Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde çıkan arazi yangını sonrasında yangın içerisinde kalan kaplumbağa da kahraman itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erlerinin yangından kurtardıkları kaplumbağayı suyla serinletip tekrar doğaya bıraktığı anlar amatör kameralara yansıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 56 araç ve 330 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.

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