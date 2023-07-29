Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son günlerde yaşanan yüksek sıcaklıklarda, park, bahçe ve yeşil alanlardaki bitkilerin zarar görmemesi ve kentin estetiğinin bozulmaması için gerekli önlemleri alıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin sakinleri için gerçekleştirdiği hizmetini, şehrin yeşil ve canlı dokusuna yönelik, bitkilerine ve hayvanlarına da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda özellikle sıcaklığın pik yaptığı bu günlerde Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Müdürlüğü, özellikle çiçek ve yeni dikilen fidanlar için sulama desteğini arttırarak, yeşil dokunun zarar görmesinin önüne geçiyor.

SULAMALAR ARTIRILDI

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle zarar görme durumunda olan park, bahçe, mesire yerleri gibi yeşil alanlardaki bitkiler ile canlıların, sıcaktan zarar görmesinin önüne geçmek için mevcut sulama miktarı, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Müdürlüğü ekiplerince arttırıldı.

ŞEHRİN ESTETİĞİ DE KORUNMAYA ÇALIŞILIRKEN, YANGIN ÖNLEMLERİ DE ALINIYOR

Şehrin güzelliğini, estetiğini korumak için yoğun çaba gösteren ve yeşil alanları koruyan Büyükşehir ekipleri, ayrıca mesire alanlarında meydana gelebilecek yangınlara karşı da tedbirlerini arttırarak, korumaya gayret gösteriyor.

Diğer taraftan, Büyükşehir Belediyesi’nin bakım ve sorumluluğunda bulunan süs havuzları da sürekli faal halde tutulmaya devam ediliyor.