Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve manevi değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. 16’ncı yüzyıldan günümüze ulaşan Tasmakıran Camii, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla aslına uygun şekilde restore ediliyor.KAYSERİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin her zaman örneklerini sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin tarihine sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi dokusunu koruma vizyonu doğrultusunda önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. 16’ncı yüzyıldan bu yana ayakta kalan ve bölgenin en eski dini yapılarından biri olan Tasmakıran Camii, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yeniden hayat buluyor.

Kayseri Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, Tasmakıran Camii’nin bulunduğu bölgenin yüzyıllardır yerleşim alanı olduğunu belirterek, “Tasmakıran Camii’ndeyiz, 16’ncı yüzyıldan bu yana bu bölgede yerleşim olduğunu biliyoruz, o döneme ait çok sayıda dini yapı var. Onlardan birisi de bu camidir. Farklı dönemlerde çok sayıda değişim, tadilat, tamirat geçirmiş, en son 1950’li yıllarda tadilat geçirmiş, son 10 yıldır kullanılamaz haldeydi” diye konuştu.

“Önümüzdeki Yıl İçerisinde Burası İbadete Tekrar Açılacak”

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan restorasyon projeleri doğrultusunda, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi caminin restorasyonunun üstlenildiğini ve çalışmaların bu yıl başladığını belirten Senem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu camimizin mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’müz bu caminin restorasyon projelerini çizdirmişti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla yapılan protokolle bu caminin restorasyonu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başladı. Bu yıl içerisinde restorasyonu başlattık, inşallah kısmet olursa önümüzdeki yıl içerisinde burası ibadete tekrar açılacak.”

Büyükşehir Belediyesi’nin yalnızca Tasmakıran Camii ile sınırlı kalmayan restorasyon çalışmaları, Kayseri'nin dini ve kültürel mirasını ayağa kaldırmaya devam ediyor. Daire Başkanı Gürcan Senem, Siviş Camii, Narlı Mescidi, Karacaoğlu Camii, Çifteönü Camii ve Gubaroğlu Mescidi gibi birçok yapının restore edilerek ibadete açıldığını hatırlatarak, Tasmakıran Camii’nin de bu zincire ekleneceğini ifade etti.

Tarihi Kayseri Mahallesi’ne yakın konumuyla dikkat çeken Tasmakıran Camii, tamamlanan restorasyonun ardından hem ibadet, hem tarih hem de kültür anlamında bir cazibe merkezi olarak hizmet verecek.