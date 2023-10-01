Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin enerji yatırımlarının tanıtımı ve bin kombi dağıtımı ile birlikte Biyogaz Enerji Santrali ve KASKİ Güneş Enerji Santralinin açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı törenle gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, merkez ve ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖZHASEKİ, BELEDİYELERİN ÇALIŞMALARINA ŞAHİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, törende yaptığı konuşmada, hafta sonları memleketine gelmeye gayret ettiğini, her geldiğinde belediyelerin faaliyeti olduğunu belirterek, “Açılışlar, temel atmalar birbirini takip ediyor. Gerek Büyükşehir’imizin, gerekse Melikgazi, Kocasinan ve Talas’ın çalışmalarına hep birlikte şahit oluyoruz” dedi. Özhaseki, 1994 yılının dönüm noktası olduğunu, belediyelerde bir çığır aşıldığını vurgulayarak, “O günden beri çalışıyoruz, güzel hizmetler de ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik Bakanlığının ne kadar imkânı varsa tüm belediyelerimize ve Kayseri belediyelerimize helali hoş olsun. Biz de desteklemeye devam edeceğiz. Değerli başkanım ellerinize sağlık, Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR SIKINTIYA DÜŞMEDEN, YATIRIMLARIMIZ VE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin enerji yatırımlarına ilişkin tanıtım videosunun da gösterildiği törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, Büyükşehir Belediyesinin enerji yatırımlarını anlatarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımdan yatırıma koşarken, enerji boyutunda da ağırlıklı olarak Ulaşım ve KASKİ’mizin enerji ihtiyaçlarını giderme adına yaptığımız yatırımlarla hem çevreci yaklaşım hem de ekonomik olarak bütçemizi rahatlatacak bir anlayış içerisinde çalışmalarımız sürdürüyoruz. Sayın Bakanım takdir edersiniz sizlerin yapmış olduğu yatırımları geliştirerek, üzerine ekleyerek ve gerçekten Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne yakışır bir anlayış içerisinde yaparken, çoğu belediyelerin bırakın yatırım yapmayı belki personel maaşını vermekte zorlandığı, borç batağında olduğu bir dönemde biz çok şükür bu anlamda hiçbir sıkıntıya düşmeden, kredibil bir belediye olarak yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız yaparken sizlerin önderliğinde 16 ilçe belediye başkanı kardeşimiz el ele vermek suretiyle hem ilçelerimizde hem Büyükşehir’imizde yatırımlar devam ederken, en önemlisi sayın valimizle birlikte bu şehirde, milletvekillerimizle, sizlerle birliği, beraberliği dayanışmayı çok çok önemsiyoruz. O açıdan da bir bereketi yaşıyoruz” dedi.

“BİZ DE BU ALANDA NELER YAPABİLİRİZE KAFA YORUP, YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ”

Konuşmasında Türkiye’nin enerjide de bağımsız bir ülke olma yolunda gayret gösterdiklerini dile getiren Büyükkılıç, “Biz de bu alanda neler yapabiliriz konusuna kafa yorup, yenilenebilir enerji alanında da üzerimize düşeni yapıyoruz” diyerek, şunları kaydetti: “Biz bu çalışmaları yaparken geleceğe hem ümitle bakarken, hem de ülkemizdeki enerji tüketimi 2022 yılında 331,1 milyar kilovat saat, elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre de aynı oranda yaklaşık devam etmekte iken Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre elektrik tüketiminin 2025 yılında 380,2 milyar kilovat saat, 2030 yılında 455,3 milyar kilovat saat, 2035 yılında ise 510,5 milyar kilovat saat seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir. Bu anlamda da nükleer enerji ile ilgili de çalışmalar sizlerin de bildiği gibi ülkemizde devam ederken, enerji alanında bağımsız bir Türkiye olma yönünde gayretlerini ülkemiz sürdürürken, biz de bu alanda neler yapabilirize kafa yorup, yenilenebilir enerji alanında da üzerimize düşeni yapma yönünde gayret gösteriyoruz.

2022 yılında elektrik üretimimizin yüzde 34,6’sı kömür, yüzde 22,9’u doğal gaz, yüzde 20,3’ü hidrolik enerji, yüzde 10,6’sı rüzgâr, yüzde 5,1 i güneşten, yüzde 3,4’ü jeotermal ve yüzde 3’ü diğer kaynaklardan. Yenilenebilir enerji bağlamında, özellikle GES’lerde, güneş enerjilerinde, bu oranı mutlaka ülke olarak da, yerel çalışmalar bağlamında da yukarıya çıkartılması gerektiğini biliyoruz. Enerji Bakanlığı’mızın bu alanda yaptığı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile çalışmaları da yakinen takip ediyoruz. Hem lisanslı hem lisanssız santrallerle ilgili çalışmalar yapılırken Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Türkiye’de Gold Standart sertifikasını almaya hak kazanan 6. Tesis olan 16 Megavat lisansa sahip 29,5 milyon Euro değerindeki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’mizde kurulduğu günden itibaren 274 milyon 533 bin kilovat saat elektrik üretilmiş ve bu sayede 140 milyon metreküp sera gazı salınımı engellenmiştir. Ortaya çıkan atık ise sıfır atık mantığı içerisinde 11 bin metre kare alana kurulu topraksız domates seramızı yetiştirmek için kullanılmış 500 ton da domates üretilmektedir. Bu çalışmayı yapan Mehmet Özhaseki Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten bulunduğunuz dönemde geleceği gören, ufuklu, şehrimiz hem yenilenebilir enerji ile hem de çevreci mantık içerisinde sıfır atıkla buluşturma anlamındaki yapmış olduğunuz bu önemli ve anlamlı projeden dolayı takdir ediyor, dua ediyor, Allah razı olsun diyoruz. 10 milyon Euro yatırım maliyeti ile işletmeye aldığımız 4,5 megavat kurulu gücündeki Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi’nde hayvansal atıklardan elde edilen biyogazdan yıllık ortalama 20 milyon kilovat elektrik üretilmektedir. Yalnızca bu tesisimizin ürettiği elektrik ile 6 bin 421 hanenin elektriği karşılanmaktadır. Hem çevreye kirliliği önlüyoruz hem de buradan 4 buçuk megavatlık enerjiyi kazanımını sağlıyoruz.”

ULAŞIM VE KASKİ’DE TEMİZ ENERJİ

Ulaşım ve KASKi’de temiz yenilenebilir enerji kullanmaya yöneldiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin hemen yanı başındaki 3.6 milyon Euro değerindeki KASKI Güneş Enerji Santrali'nde bunu yeni yaptık sayın bakanım, 81 bin 698 metrekarelik alanda yılda yaklaşık 11 milyon kilovat saat, tesisten çıkan atık çamurun işleme tabi tabi tutulması ile yıllık 5 milyon kilovat saat elektrik elde ediliyor. Ayrıca hayata geçirdiğimiz bu projeler ile Büyükşehir Belediyesi, sadece bir yılda katı atıktan 42 milyon kilovat, biyogaz tesisinde 20 milyon kilovat, güneş enerji santralinden 11 milyon kilovat, atık sudan 5 milyon kilovat olmak üzere yaklaşık 80 milyon kilovat elektrik üretip, 40 milyon ton karbon salınımını da böylece engellemiş oluyoruz. GES yatırımlarının yanı sıra Ulaşım A.Ş. bünyesinde İncesu bölgesinde kuracağımız 22,5 milyon Euroya inşa etmeyi planladığımız 22 megavatlık üretim hacmine sahip yılda yaklaşık 70 milyon kilovat enerji üretimi gerçekleştirecek tesisimiz için ilgili kurumlarca yapılan teknik değerlendirme sonucu uygunluk alarak önemli bir aşama kaydetmiş, çalışmalarımız hızla devam etmektedir. KASKİ bünyesinde yıl sonunda işletmeye alacağımız Karpuzsekisi GES’i ile proje aşamasında olan Yenidoğan ve Tahirinli GES projeleri ile birlikte toplamda yıllık ilave 20 milyon kilovat enerji gerçekleştirmiş olacağız. Develi EPÇE’de bulunan 8 bin 200 metrekarelik bir alanda 250 çiftçimizin faydalanacağı sulama kurumuzun enerjisini karşılamak amacıyla yaptığımız çalışma ile de orada hem çevreci, hem de oradaki çiftçilerimize destek olmak amacıyla GES Projesi ile de yine bölgemize en büyük katkıyı ve desteği sağlamış bulunmaktayız.”

“EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLIYORUZ”

Büyükkılıç, her alanda ekonomiye büyük katkı sağladıklarını ifade ederek, “Elektrik Şirketimiz KCETAŞ, elektrik dağıtım sektöründe topraklama iletkeni olarak bakır yerine galvanizin kullanımına yönelik Ar-Ge projesi ile ülkemize yaklaşık 1 milyar Türk Lirası katkı sağlamıştır. Ekonomiye en büyük desteği sağlamış olmaktayız. Ulaşım A.Ş. bünyesinde toplu ulaşım hizmeti vermeye başlayan elektrikli otobüsler ile sizlerin zamanında başlattığınız ve bizim de daha sonra bunlara ekleme yaptığımız 130 bin 500 kilometre kat edilen yollarda 395 bin TL yakıt tasarrufu gerçekleştirerek en önemlisi 103 ton karbondioksit salınımının da önüne geçilmiştir. Tüm bu bahsedilen temiz enerji yatırımlarından 170 milyon kilovat elektrik üretip 80 milyon ton karbon salınımı engellenmiş olacağız. 32 bin ton kömür yakımının önüne geçilmiş 2 milyon 250 bin ağacın kesilmesi önlenmiş ve 75 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç sistemlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve buna bağlı olarak da sera gazı emisyonlarının azaltımına katkıda bulunmak amacıyla Bakanlığımızın da yaptığı çalışmalarla sizlerin de bildiği gibi Büyükşehir Belediyesi olarak İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu ve belgelendirme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız” diye konuştu.

İLK ETAPTA 1000 KOMBİ, TOPLAM 4 BİN KOMBİ DAĞITIMI

Başkan Büyükkılıç, hava kirliliğini önleme anlamında ücretsiz kombi dağıtacaklarını ifade eden Büyükkılıç, ilk etapta 1000, toplam ise 4 bin kombi dağıtacaklarını ifade ederek şunları kaydetti; “Paris İklim Anlaşması çerçevesinde ülke olarak ortaya koyduğumuz 2053 sıfır emisyon ve yeşil kalkınma vizyonlarına paralel olacak şekilde sayın Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin talimatları ile başlatılan İDEP-KAYSERİ İklim Hareketi Eylem Projesi çerçevesinde ilimize ait İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planını hazırlamış ve sektörel bazlı sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik hedeflerimizi belirleyerek sürdürülebilir bir dünya için yerel bazda çalışmaları yürütmeye devam etmekteyiz. Ayrıca yine çevre kirliliğini önlemek amacıyla sizin gerçekten şehrimiz adına en önemli projelerinizden biri olan gecekondulaşmayı da önleyen, Eskişehir Bağlarından yakıt vasfından kaynaklı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın destekleri ile ‘Tesisat Sizden Kombi Bizden’ projesi ile bin kardeşimize ilk etapta kombi dağıtacağımızı, daha sonraki etapta da bu projeyi 4 bine çıkarma suretiyle de 60 milyonluk bir proje ile vatandaşlarımızın elinden tutup, doğal gaz almayı önleyecek olan bahaneleri bir yok edip bu çalışmaları sürdürmekteyiz.”

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroglu ise Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, “Bir güzel haber daha var. Bu kombiler 4 bine tamamlanacak, 4 aşamada verilecek, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada güzel işler yapılmış, Çevre kirliliğini engellemenin yolu temiz yakıttan geçiyor” diye konuştu.

“DAĞDA, TAŞTA HER YERDE BÜYÜKŞEHİR VAR”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de ‘Dağda, taşta her yerde Büyükşehir var’ diyerek, şunları söyledi: “Bu yatırımlar Türkiye'nin hava kirliliği ve enerji tasarrufu açısından çok önemli. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Sayın bakanım, Büyükşehir Belediyemiz şehri dönüştürme adına sizin yaptığınız yatırımların devamını sağlama açısından büyük çaba sarf ediyor. Dağda taşta her yerde Büyükşehir Belediyesi var. Huzurlarınızda Memduh Büyükkılıç'a tebrik ve teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde enerji yatırımlarından ikisi olan Biyogaz Enerji Santrali ve KASKİ Güneş Enerji Santrali’ne canlı bağlantılar yapılarak, açılışlar gerçekleştirildi. Biyogaz Enerji Santrali’nde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ile KASKİ Güneş Enerji Santrali’nde KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan tarafından tesisler ile ilgili bilgi verildi. Program kapsamında kombilerin de temsili dağıtımı gerçekleştirildi.