Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanına sağlıklı yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. 170 milyon TL yatırımla hayata geçirilen ve hizmet vermeye başlayan İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi, fitness salonlarından yüzme havuzlarına, sauna ve buhar odalarından diyetisyen hizmetlerine kadar birçok imkân sunuyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Kayseri’nin yaşam kalitesini yükseltmek adına yaptığı projelere bir yenisini daha eklediklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak, İldem-Yeşilyurt Mahallesi’nde modern bir yaşam alanı oluşturduk. 170 milyon TL’lik dev yatırımla hayata geçirilen İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi, şehre sağlık, spor ve sosyal yaşam alanında önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

Başkan Büyükkılıç, bu projenin o bölgeye büyük değer katacağını ifade ederek, " Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren tesisimiz, siz değerli hemşehrilerimizi bekliyor. Fitness ve stüdyo salonları, havuzlar, sauna ve buhar odaları ve diyetisyen hizmetleri gibi sağlık, spor ve yaşam dolu bir deneyim için sizleri merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu projeyi 170 milyon TL’lik bir yatırımla tamamladığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, kente yatırımlarının devam edeceğini belirterek, "Kayseri’nin her köşesine bu tür sağlık, spor ve sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.