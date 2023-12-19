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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile hayata geçirilen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi’nin açılışını bugün gerçekleştireceklerini duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında Kayseri’ye yakışacak yeni bir kütüphane projesi daha hayata geçiyor. Bu kapsamda 2021 yılında yıkılan ve yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi, bugün açılacak.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayserilileri kitapları karıştırmaya, hatta kitap kurdu olmaya yönlendirmek gayesiyle, hem merkezde hem de ilçelerde kütüphaneler açmaya teşvik ettiklerini, kütüphane sayısını ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda her geçen gün arttırmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Bir taraftan yeni kütüphaneler inşa ettiklerini, bir taraftan da kütüphanelerin tefrişatını yapmaya ve içerisini kitaplarla donatmaya devam ettiklerini vurgulaydı.an Büyükkılıç, “Şükürler olsun kütüphane sayımızı ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda her geçen gün arttırmaya gayret ediyoruz, bunun da meyvelerini alıyoruz. 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine 6 bin 100 metrekarelik klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içeren devasa İl Halk Kütüphanesi tamamlanma aşamasına geldi" dedi.

2021 yılı Ağustos ayında yıkılan ve yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşilhisar’da ortaklaşa yapmış olduğu kütüphane projesinin Ekim 2023 yılında tamamlandığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, modern anlamda hizmet binasının okuyucuların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, kütüphanenin bugün saat 14.00’te resmi törenle açılışının yapılacağını duyurdu.