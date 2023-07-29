Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile kent merkezi beraberinde ilçelerde de yatırım ve hizmetlerini sürdürdüklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından Yeşilhisar’da ihtiyaç duyulan ve hizmete açılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz hayırlı olsun” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki yatırım ve hizmetleri yanında ilçelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Her fırsatta ilçeleri ziyaret ederek vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir, Yeşilhisar’daki yüzme havuzu ihtiyacını gidererek havuzu hizmete açtı.

“YEŞİLHİSAR’DA YÜZME HAVUZU İLE VATANDAŞLARIMIZ SERİNLEYECEK, YÜZME ÖĞRENECEK”

Yeşilhisarlı vatandaşlar tarafından ihtiyaç duyulan ve talep edilen yüzme havuzunun tamamlanarak hizmete açıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, havuzun vatandaşları serinleteceğini ve onlara yüzme öğreteceğini dile getirerek “Gençlik ve Kadın Merkezi’mizin hemen yanı başında kapalı yüzme havuzumuzu hizmete açarak Yeşilhisarlı hemşehrilerimizin beklentisine cevap verecek bir çalışmaya imza attık” dedi.

Yüzme havuzun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, “Yeşilhisar ilçemizde yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Havuzumuz, uzaktan scada kontrol sistemi sayesinde tüm mekanik ve elektronik sistemleri otomasyona bağlı güvenli ve konforlu bir şekilde hizmet verecektir” ifadelerinde bulundu.

“VATANDAŞLARIMIZIN 365 GÜN HİZMETİNDE”

Başkan Büyükkılıç, tam donanımlı güvenli ve konforlu yüzme havuzunun, 365 gün hizmet vereceğini belirterek, “Tam donanımlı güvenli ve konforlu yüzme havuzumuz, halk sağlığına uygun bir şekilde yılın 365 günü Yeşilhisarlı vatandaşlarımıza hizmet etmek için açılmış bulunmaktadır. Tekrardan hayırlı olsun” dedi.

Kapalı ve yarı olimpik olan Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzu, uzunluğu 25 metre, genişliği 12.5 metre şeklinde olup toplam 312,5 metrekare bir alanda hizmet verecek.