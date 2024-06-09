Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sınavına girecek öğrenciler için örnek bir duyarlılık sergiledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nin yeni yerini yanlış anlayan 8 öğrenciyi sınava yetiştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi bugün yapılırken, Kayseri’de de 56 bin aday, sınav heyecanı yaşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sınavına girecek öğrenciler için örnek bir duyarlılık sergiledi. "Alo 153" hattına gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nin yeni yerinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan sorunu hızla çözdü.

Haritalardaki konum, eski yeri Alpaslan Mahallesi olarak gösterdiği için o bölgeye gelen 8 öğrenci, okulun Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne taşındığını öğrendi.

Öğrenciler tarafından Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı ALO 153 İletişim Merkezi’ni arayarak otobüs takviyesi istenmesi üzerine, bölgeye yakın olan otobüs işletme amiri Kadir Akpınar, takviye talep edilecek otobüsün geç gelebileceğini düşünerek hizmet aracıyla öğrencileri hızlı bir şekilde Yıldırım Beyazıt mahallesindeki yeni okul binasına ulaştırdı.

Bu hızlı müdahale sayesinde öğrenciler YKS sınavına zamanında yetişti. Öğrenciler ve aileleri, gösterilen bu hızlı ve etkili çözüm için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne, Kayseri Ulaşım A.Ş ve amiri Kadir Akpınar’a teşekkürlerini iletti.