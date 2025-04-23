Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik alanında kurduğu daire başkanlığı ve bugüne kadar gerçekleştirdiği uygulama ile projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Projeleri ödül alan Büyükşehir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki ‘Akıllı Şehirler Portalı’nda, hayata geçirdiği 134 akıllı şehir uygulaması ile başarılı örnekler arasında gösterildi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de günün koşullarına ve gelişen teknolojiye uygun bir şekilde yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmeye özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ortaya koyduğu proje ve uygulamalarla hem şehrin yaşam kalitesi ile konforunu arttırıyor, hem de örnek gösterilen şehirlerarasında rol model oluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştiren Akıllı Şehirler Portalı’nda yer bulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehircilik kapsamındaki 134 proje ve uygulaması ‘başarılı örnek’ olarak nitelendi.

Bakanlığın Akıllı Şehirler Portalı’nda Kayseri, başarılı ve örnek olan akıllı şehircilik projeleri ile uygulamaları doğrultusunda, aralarında büyükşehir ve büyükşehir statüsünde olmayan toplam 25 il içerisinde yer aldı. Söz konusu 134 proje ile uygulama arasında GES projesi, Dijital Arşiv Dönüşümü, İmar Planlarının Sayısallaştırılması, Erişilebilir Sesli Yaya Butonu ve buna benzer pek çok ulaşıma, enerjiye, imara, sosyal ve kültürel faaliyetler ile altyapıya yönelik projeler ile uygulamalar bulundu.

Büyükşehir’den Şehir Altyapısında Akıllı Devrim Olarak Nitelendirilen Ödüllü Proje ‘A-Kayseri Yapay Zekâ Aracı’

Yerel yönetimler konusunda basın yayın faaliyetini gerçekleştiren kuruluşlar tarafından ödüle layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik alanındaki projesi ‘A-Kayseri Yapay Zekâ Aracı’ uygulaması şehir altyapısında akıllı devrim olarak nitelendiriliyor. Test süreçleri başlayan bu yenilikçi sistem, şehir içindeki logar kapakları, menholler, kaldırımlar, asfalt ve totemler gibi altyapı unsurlarını sürekli olarak izleyerek, olası arızaları anlık olarak tespit edip bildirmeyi içeriyor.

Yüzde 95’e varan doğruluk oranıyla çalışan A-Kayseri projesi ile gelişmiş görüntü işleme ve yapay zekâ algoritmaları sayesinde, mekânsal ve zamansal farklılıkları analiz ederek şehir genelindeki bakım ve onarım süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, diğer akıllı şehircilik projelerinden dolayı da ödüllere layık görüldü. Büyükşehir, Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’nde (TÜBİTEM 2025) Kayseri Bilim Merkezi ile ‘Uzun Soluklu Emek’ ödülü elde etti. Büyükşehir Belediyesi öte yandan ‘Akıllı Ulaşım Sistemleri Yönetimi ve Raporlama Platformu’ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen AUS Türkiye Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri'nde, jüri özel ödülüne layık görüldü.