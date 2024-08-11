Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öğrenci dostu anlayış ile eğitim alanında yaptığı hizmetlerden birisi olan ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımına ilişkin başvurular 10 Ağustos’ta başladı.KAYSERİ(İGFA) - Sosyal ve gönül belediyeciliği kapsamında Kayserililerin gönlüne dokunan Başkan Büyükkılıç, öğrenci ve ailelerinden takdir toplayan eğitime destek projelerine aralıksız devam ediyor. Eğitim ve öğretime büyük önem veren öğrenci dostu başkan olarak anılan Büyükkılıç, öğrencilerin her zaman kendisini geliştirmesi ve donanımlı olması için gayret gösteriyor.

Gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sayılabilecek projeler kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olan Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı. Geçtiğimiz dönem ihtiyaç sahibi 8 bin 281 ailede toplam 15 bin 624 öğrenciye 15 milyon 150 bin 250 TL kırtasiye yardımı yapıldı.

Gönül belediyeciliğinin mimarı Kayseri Büyükşehir Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ederek, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul öğrencisi için 750 TL, ortaokul öğrencisi için 1.000 TL ve lise öğrencisi için 1250 TL olarak kırtasiye yardımı yapacak.

Yardımına ilişkin başlayan başvurular, 10 Ağustos 2024-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi www.kayseri.bel.tr adresindeki online hizmetler kısmından ‘kırtasiye yardımı başvuru formu’ üzerinden yapılıyor.