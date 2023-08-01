Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERFARMA) ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi; Merkez Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan’dan merkez hakkında bilgi aldılar.

Gerçekleşen ziyarette merkezdeki araştırmacılar ile de kısa bir toplantı gerçekleştiren Vali Gökmen Çiçek; ERFARMA’da görev alan araştırmacıların yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

ERFARMA ziyaretinin sonrasında Kayseri Vali Çiçek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi; ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu’nu da ziyaret etti.