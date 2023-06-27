Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi esnaflarıyla buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkezde ve ilçelerde 7’den 70’e tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye, varsa sorunları yerinde tespit ederek anında çözüm üretmeye özen göstermeye devam ediyor.

Her fırsatta düzenlediği esnaf ziyaretlerini sürdüren Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi bölgesinde bulunan esnafları ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler temennisinde de bulundu. Tek tek esnaf dükkânlarını ziyaret eden Büyükkılıç, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini yerinde dinledi. Ayrıca alışveriş yapan vatandaşların da sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, “Türkiye’mizin incisi Erciyes’te bulunan esnaflarımızı ve Erciyes’imizin temiz havasını alıp buz gibi soğuk suyunu içmeye gelen hemşehrilerimizi selamlayarak, yaklaşan Kurban Bayramlarını tebrik ettik” dedi.

Büyükkılıç’a esnaf ve vatandaşlar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Erciyes ziyaretine yerli ve milli otomobil Togg ile giderken, vatandaşların da Kayseri’de ilk ve tek olan Togg’a yoğun ilgisi oldu.