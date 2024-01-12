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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin’i Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlayarak, Fuaye Alanı’nda 7,5 milyon yıllık fosillerin yer aldığı sergiyi gezdirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen ve dünyanın ilgisini çeken 7,5 milyon yıllık fosiller, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda sergilenmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen ve dünyanın ilgisini çeken 7,5 milyon yıllık fosil faunası, yeniden canlandırma çalışmaları ile vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda sergilenen hortumlugiller, boş boynuzlular ve zürafagiller ailelerinden türlerin yer aldığı sergi, 7’den 70’e herkesin ilgi odağı oluyor.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin’e sergiyi gezdirdi.

Şahin dünya jeoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergiyi ilgiyle inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler alırken, Büyükkılıç, “Belediyemizi ziyarete gelen ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin’e Büyükşehir Belediyemizin Fuaye Alanı’nda sergilenen 7,5 milyon yıllık fosilleri anlattık. Nazik ziyareti için İbrahim Ethem Şahin’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sergide, 2018 yılından bu yana çıkarılan birçok farklı türdeki canlıların fosilleri ve bu fosiller kullanılarak elde edilen replika ayaklandırmaları ve Proboscidae (Hortumlugiller), Bovidae (Boş Boynuzlular) ve Giraffidae (Zürafagiller) ailelerinden türler sergileniyor.