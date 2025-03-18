Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çölyak rahatsızlığı ve glüten hassasiyeti olan bireyler için Glütensiz Kafe’yi hizmete sunarak, şehrin sağlıklı yaşam anlayışına katkı sağlamaya devam ediyor. Kafe, Ramazan ayında da ilgi görürken, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Kayseri modeli’ belediyecilik anlayışıyla, sağlıklı yaşam ve çölyak hastalığı gibi özel beslenme ihtiyaçlarına yönelik önemli bir hizmet veriyor.

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi’ndeki Tuna Caddesi üzerinde yer alan Glütensiz Kafe, çölyak rahatsızlığı olanlar ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için zengin bir menü sunuyor. Pide çeşitlerinden pizzaya, kahvaltılıklardan tatlılara kadar pek çok ürün, glütensiz beslenme alışkanlıkları olan bireylerin sağlıklı ve lezzetli bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Ayrıca, paketli ürünler de kafe bünyesinde satışa sunuluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel olarak üzerinde durduğu bu proje, Ramazan ayında da büyük beğeni topladı. Kafe, çölyak rahatsızlığı olan vatandaşlara güvenli bir ortamda yemek yeme imkânı sunarken, ürün çeşitliliğiyle de sağlık odaklı bir yaşam tarzını teşvik ediyor.