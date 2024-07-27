Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Mahallesi’nde bulunan MANDAM Süt İşleme Tesisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette Başkan Özdoğan’a İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun eşlik etti.KAYSERİ (İGFA) - Sanayisi, turizm ve spor alanlarıyla bilinen Kayseri Hacılar ilçesi, tarım sektöründe de adını duyurmaya başladı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın girişimleri ile hayata geçirilen ve her geçen gün üretim kapasitesini artıran MANDAM Süt İşleme Tesisi, çiftçilere destek oluyor. Yılkı atlarının da mekânı olan Hürmetçi Mahallesi’nde mandalardan elde edilen sütün işlendiği MANDAM Tesisi’ni ziyaret eden Başkan Özdoğan, “Bölgemizde tarım ve turizmi geliştireceğiz” dedi. Başkan Özdoğan’ın bu gezisine İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun da katılarak, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Ziyarette konuşan Başkan Özdoğan şunları söyledi: “Hürmetçi Mahallemizde bulunan MANDAM Tesisleri’ni, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Bülent Saklav ve İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Doç. Dr. Şükrü Dursun ile ziyaret ettik. Burada yeni yönetimi oluşan işletmede üretim kapasitesinin arttığını, yine ‘Mozzarella’ peyniri üretimi için ciddi çalışmaların olduğunu görüyoruz. Kapasitemizin günlük 2 buçuk tona yaklaştığını da burada sizlere duyurmak istiyorum. Arkadaşlarımız bu noktada ciddi çalışmalar içerisinde. Devletimiz, vatandaşlarımıza süt sağım makinelerini ORAN Kalkınma Ajansı vasıtasıyla verdi. Yine ORAN Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptığımız çalışmalarla ‘Mozzarella’ peynir üretimine çok yakın zamanda başlayacağız. ‘Mozzarella’ peynirinin yakında sizlerle buluşacağının da haberini vermek istiyorum. Burada emek veren başkanımıza ve kıymetli çalışanlarına, yönetimine de teşekkür ediyorum. Bu marka sadece mahallemize değil, ilimize ve tüm Türkiye’ye hizmet edecek. MANDAM sizlere güzel ürünler sunacak bir marka olacak. MANDAM markasını seçkin mağaza ve marketlerde bulabilirsiniz. Şimdiden emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum.”

İnceleme sırasında tesisin üretim süreçlerini ve geleceğe yönelik hedeflerini değerlendiren Başkan Özdoğan, MANDAM’ın sadece yerel değil, ulusal ölçekte de önemli bir marka haline geleceğini vurguladı.