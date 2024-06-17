Hacılar da her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin bayrama hazırlanması konusunda günler öncesinden hazırlıkların tamamlandığını belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kurban Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde yer alan Kayseri Hacılar Kafe Restoran’da düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen bayramlaşma törenine AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahit Cıngı, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, parti ve oda temsilcileri ile iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Hacılar Kafe’de düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tüm vatandaşların bayramını tebrik ederken, belediye olarak tüm birimlerle bayram süresince halkın hizmetinde olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Özdoğan; "Her bayramın kendi içinde ayrı özellikler taşıyan anlamı ve değeri vardır. Kurban, yaklaşmak, yakınlaşmak, birlik ve beraberlik demektir. Elhamdülillah, Kayseri’de ve özellikle Hacılarımız da özel bir duygudur. Tabii ki Kurban Bayramı, Anadolu tabiriyle 'işli' bir bayram. İbadet anlayışlı iş oluyor ama diğer taraftan da biz yerel yönetimlere de ayrıca iş düşüyor. Mevsim itibariyle temizlik, kurban kesimleri ve ibadetler konusunda hazırlıklarımızı günler öncesinden tamamladık. Mezarlıklarımızın hazırlanması, kesim noktalarının belirlenmesi ve hijyen kurallarının hatırlatılması gibi çalışmalar yaptık. Bayramın ilk gününden son gününe kadar tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın rahatı için sahada olacaklar" dedi.

İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve AK Parti Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı ile Şaban Çopuroğlu da konuşmalarında vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ettiler. Konuşmaların ardından Hacılar Camikebir İmamı Cengiz Çam tarafından yapılan dua sonrasında protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.