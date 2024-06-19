Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar ilçesinde Kurban Bayramı’nın huzur içerisinde idrak edildiğini belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde belediye faaliyetlerinde çalışmaların eksiksiz bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Tertemiz Hacılar’ımızın çalışkan emektarları gece gündüz sahada. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerimiz, ilçemizin her noktasında kurban atıklarını toplamak için yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.

Başkan Özdoğan, vatandaşların bayramı huzur ve mutluluk içinde geçirmeleri için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını ve belediye ekiplerinin bayram süresince sahada olduğunu ifade etti. Temizlik çalışmalarının yanı sıra, gereken diğer konularda da önlemler alındığı vurgulayan Başkan Özdoğan, "Ekiplerimiz, bayram boyunca vatandaşların kurban atıklarını düzenli ve hijyenik bir şekilde toplarken, ilçenin genel temizliğini sağlamak adına yoğun bir mesai harcıyorlar. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde Hacılar’ın her zamanki gibi temiz ve düzenli bir görünüme kavuşuyor" dedi.

Başkan Özdoğan, ayrıca vatandaşlara gösterdikleri hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür ederek, bayramın huzur ve sağlık içinde geçmesi temennisinde bulundu.