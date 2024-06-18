Kayseri Hacılar'da yapımı tamamlanan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki 2. etapta yer alan 152 dairenin kura çekimi Başkan Bilal Özdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapımı tamamlanan Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etap projesinin kura çekimine katıldı. 152 dairenin kura çekiminde konuşan Başkan Özdoğan'ın konutların temmuz ayı başında hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Hacılar Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yapılan kura çekimi öncesinde konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, heyecanını ve mutluluğunu dile getirdi. Özdoğan, "Hepiniz kadar ben de çok heyecanlıyım ve hep birlikte bu başarıya ulaştığımız için çok mutluyum. Destekleriniz ve dualarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah burada yapılacak kura sonucunda oturacağınız dairelerde Rabbim sağlık ve huzur içinde bir ömür geçirmenizi nasip eylesin. Bugünü görmek nasip oldu ve sizlerle bu vesileyle bir araya gelmekten dolayı ayrıca mutluyum," dedi.

Anahtar teslimi için kısa bir süre daha beklenmesi gerektiğini belirten Başkan Özdoğan, "Altyapı ile ilgili bazı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bayramdan sonraki bir hafta içinde, Temmuz'un başı ile 15 Temmuz arasında, noter kuramızın sonuçlarıyla ilgili evrakları imzalamak üzere randevulu olarak sizleri ofisimize davet edeceğiz. Amacımız mümkün olan en kısa sürede anahtarları teslim etmek," şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan, kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki kalan konutlar ile TOKİ konutlarının yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve projenin 2025 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.