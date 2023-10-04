Kayseri Hacılar Belediyesi, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nda ilçede görev yapan tüm imam, müezzin ve din görevlilerini bir araya getirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Hacılar Belediyesi tarafından "1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla ilçede görev yapan imam, müezzin ve din görevlilerinin katılımıyla bir buluşma programı düzenlendi. Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Hacılar İlçe Müftüsü Mustafa Bahacan ve Hacılar’da görev yapan din görevlileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Hacılar İlçe Müftüsü Mustafa Bahacan, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutlayarak, "Tüm din görevlilerimizin işlerini severek yapıyor olması gerçekten çok önemli. Bu konuda size teşekkür etmek istiyorum. Aile eğitimine verdiğiniz önem zaten takdire şayan, ancak daha fazla vurgu yapılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü işin temeli ailede yatıyor ve dış etkenler, özellikle internet gibi, aileyi olumsuz etkileyebiliyor. Sizlerin aracılığıyla gençlerimizi, aileleri ve hoca hanımları ihya noktasında ne kadar katkı sağlarsak, iman ve ahlak noktasında bir çocuğun camiye alışması, Kuran-ı Kerim'i okuması, peygamber efendimizin hayatından kesitleri öğrenmesi açısından o kadar önemli. Bu tür değerler, hayatın ilerleyen noktalarında büyük bir başlangıç noktası oluşturuyor. Yeni haftamız, hatta yeni yılımız hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Etkinlik, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın sohbeti ile sona erdi.