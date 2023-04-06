Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Bilim Merkezi tarafından “Mini Bilim Şenlikleri” Hacılar ilçesinde öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Bilim Merkezi koordinesinde Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çeşitli aktivitelerin ve oyunların yapıldığı etkinlikte, Kaymakam Dertlioğlu ve Başkan Özdoğan çocuklarla beraber oyunlar oynayarak onların eğlencesine ortak oldu. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte müzik eşliğinde oyunlar oynayan protokol üyeleri daha sonra bilim stantlarında incelemelerde bulundular.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bilim şenliklerinde öğrencilerin dağarcığının geliştiğini belirterek şöyle konuştu; “Büyükşehir Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün arasında yapılan protokol kapsamında düzenlenen bu etkinlikle bilim şenliği çocuklarımızın ayağına kadar gelmiş oldu. Çocuklar bir taraftan eğlenceli vakit geçiriyorlar, bir taraftan da deney yapıyorlar. Tabi ki öğrencilerimiz burada hem üretkenliği hem de bilim anlamında kendi dağarcıklarına katkıda bulunuyorlar. Bu manada Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Eğitim bizim en önemli felsefemiz, bakış açımız da bunu gerektirir. Bu manada önceki günlerde ilçemize modern bir kütüphaneyi kazandırmış olduk. Tekrardan tüm hemşerilerimizi kütüphanemize kitap okumaya davet ediyorum. Gençlerimizin bilime olan ilgisi bizleri oldukça mutlu ediyor. Türkiye Yüzyılında inşallah gençlerimiz ülkemizi daha ileri taşıyacaklar.”

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu’da “Kadın gençlik merkezimizde yapmış olduğumuz güzel bir aktivite ile çocukluk günlerimize geri döndük. Bu tür aktiviteler hem çocuklar için yeri geliyor büyükler içinde önem arz ediyor. Bilim merkezimizin hocalarının deneylerini büyük bir keyifle izledik. Hacılarımız zaten eğitimde önde gelen ilçemiz. El birliğiyle ilçemizi daha da ileri seviyeye taşıyacağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.