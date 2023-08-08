Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Çayırkaşı Mevkiinde ürettikleri sanayi alanı ile sanayiciye destek verdiklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada; “İlçemizde Bakanlığımızın bize verdiği rezerv alanlarıyla sanayi alanları oluşturuyoruz. Kayseri OSB’nin hemen bitişiğinde bir sanayi alanının oluşması çok önemliydi. Biz sanayicimiz için yeni alanlar açıyor, yer temin ediyoruz, saha temin ediyoruz. Bu manada da sanayicimize destek oluyoruz. Çünkü sanayicilerimiz tarafından OSB'de ciddi bir talep var. Sanayicilerimizin rahatlıkla iş yapabileceği alanları oluşturmanın önemli bir çalışma olduğunu biliyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Hacılar Belediyesi’nce düzenlenen arsa satış ihalelerine vatandaşlar tarafından çok fazla rağbet olduğuna dikkat çeken Başkan Özdoğan, “bizler ilçemizin her alanda gelişimini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Bu manada organize sanayi bölgesinin hemen yanı başındaki bu alanı açarak sanayicimizin kullanımına sunuyoruz. Arsa talep eden vatandaşlarımız için de çalışmalarımız devam ediyor.” diyerek sözlerini tamamladı.