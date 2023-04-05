Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. 2022 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında alınan kararlar oy birliğiyle kabul edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 12 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis toplantısı öncesinde konuşan Başkan Özdoğan, “İlçemizde güzel bir açılışa daha şahitlik ettik. Rahmetli Halit Özkaya Ağabeyimizin kıymetli eşi ve kıymetli çocukları ile belediyemiz işbirliği ile yaptırılan ve işletmesi de Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak olan Halit Özkaya Kütüphanemizin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanımız ve protokolümüzün katılımıyla yaptık. Bin 200 metrekarelik bir kütüphanede 25 bin fiziki kitap, 22 bin dijital kitap ve 3 bin de sesli kitap olmak üzere son derece modern, son derece konforlu bir kütüphaneyi ilçemize kazandırmış olduk.

Gençlerimiz ramazan ayı boyunca 09:00 ile 18:00 saatleri arasında, Ramazan’dan sonra da 09:00 ile 22:00’ye kadar buradan yararlanabilecek. Ayrıca çay ve çorba ikramları da mevcut olacak. Bayramdan sonra da inşallah açılışlarımız devam edecek. Bu manada yenilenen ve modern bir hale getirilen kapalı spor salonumuz, ilçemizin hafızası olacak Kent Müzemiz ve Kur'an kursumuzun da açılışını yapacağız. Hükümet binamız da inşallah bu yaz sonuna kadar tamamlanmış olacak. Baharla birlikte rutin faaliyetlerimize devam edeceğiz. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum.” dedi.