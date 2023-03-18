Kayseri Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

,“Fidan Belediye’den Meyve Vatandaştan” sloganıyla Kayseri'nin Hacılar Meydanı’nda gerçekleştirilen ve Cuma namazı çıkışında 3 bin 500 adet fidanın dağıtıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Daha yeşil bir Hacılar için çalışmalarını sürdüren Hacılar Belediyesi’nin, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara aşılı fidan dağıtımı yaptığını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; “Mevsim itibari ile daha önceden planladığımız fidan dağıtımını bugün yapıyoruz. Fidan dağıtımımız önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Bugün elma, erik, kiraz olmak üzere 3 bin 500 fidanı vatandaşlarımız toprakla buluşturacak. Bizlerde belediye olarak ağaçlandırmaya önem veriyoruz. İnşallah vatandaşlarımız bu fidanları bahçelerine dikerek bereketli bir şekilde meyvelerini alırlar” dedi.