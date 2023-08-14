Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, belediye ekipleri gece-gündüz demeden çalışarak ilçeyi modern bir görünüme kavuşturmak ve yaşam standardını yükseltmek için altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapılan çalışmaların her geçen gün nüfus yoğunluğu artan Hacılar'ı geleceğe hazırlamak amacıyla yapıldığını ifade etti.

Hacılar Belediyesi, çalışmalarına ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak devam ederken özellikle yolların yenilenmesine öncelik veriliyor. Son üç aylık süreçte ilçe genelinde 14 kilometrelik gaz hattı, 12 kilometrelik su hattı, 2 buçuk kilometrelik kanal hattı, 40 bin metrekare kilitli parke yol ile 3 bin ton asfalt yol yapım çalışması yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin farklı mahalle, sokak ve caddelerinde altyapısı tamamlanan yerlerde üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Biz faaliyetlerle dolu bir yazımız olacak demiştik. Bu minvalde Nisan ayı ortasıyla birlikte ilgili kurumlarımız ile üstyapı ve altyapı çalışmalarına başladık. Bu 3 aylık süreçte Kayserigaz tarafından Yediağaç, Beğendik ve Yukarı Mahallelerde 14 kilometrelik gaz hattı döşendi. Yine KASKİ tarafından muhtelif mahallelerde ama özellikle Akyazı, Erciyes ve Yediağaç bölgelerinde 12 kilometrelik bir çalışma yapıldı. Erciyes ve Akyazı Mahallelerimizde 2 buçuk kilometrelik bir kanal hattının da tamamlandığını söyleyelim.”

İlçede altyapısı tamamlanan yerlerde üstyapı ve yol yapım çalışmalarını da ivedilikle yaptıklarını belirten Özdoğan; “Şu ana kadar 40 bin metrekare kilitli parke yol çalışması yapıldı. Bu hafta itibariyle inşallah bu 50 bin metrekareyi geçecek. Bu da planladığımızın üçte biri. Asfalt yol yapım çalışmalarına bakıldığında yaklaşık 3 bin tonluk bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmalar ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.