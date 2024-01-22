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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kapadokya turizm bölgesinin hava trafiğinde önemli yer tutan Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve apron yapımının 3 yıldır sürdürülen çalışmaların da son aşamaya gelindiğini duyurdu. Yeni terminal binası ile 2,5 milyon olan yolcu kapasitesi 6 milyona çıkartıldı.ANKARA (İGFA) - İç Anadolu Bölgesi'nde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra en büyük 2'nci, Türkiye genelinde yolcu sayısında 11'inci, dış hat yolcu trafiğinde ise 7'nci sırada olan Kayseri Havalimanının yeni terminal binası ve apron inşaatına, 12 Kasım 2020'de başlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam 51 bin metrekare üzerine kurulan yeni alanla yolcu kapasitesinin artmasının yanında, otopark, ulaşım ve konfor alanlarının da bölgenin potansiyeline uygun hale getirildiğini bildirdi.

Kayseri Havalimanı, apron alanının 43 bin metrekareden 132 bin 500 metrekareye çıkartıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu sayede önümüzdeki dönemde gelişen Erciyes ve Kapadokya turizm talebi ve bölgenin ticaret hacminin de hesap edilerek başta Kayseri olmak üzere, bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önünde bulunan önemli bir engeli de geride bıraktık" dedi.

UÇAK PARK POZİSYONU 9'DAN 16'YA ÇIKTI

Yeni terminal binasının iç ve dış hatlar ortak terminal binası olarak hizmet vereceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "En kısa zamanda terminalimiz hizmete açılacak. Uçak sayımız da 9 park pozisyonundan 16 park pozisyonuna çıktı. Yeni terminal binasında 6 yolcu köprüsü sayesinde yolcular yeni iç ve dış hatlar terminal binasına kesintisiz bir şekilde ulaşabilecek. Yeni yapılan açık ve kapalı otopark alanları ile, 831 araçlık ilave kapasite ile aynı anda 1.311 araç faydalanabilecek" diye konuştu.