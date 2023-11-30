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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verileri değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin ekim ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 2,54 oranında artarak, 308 milyon 906 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İhracatta geçen yılın ekim ayına göre yüzde 3,1 oranında bir azalma olduğunu açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin 2023 yılı ilk 10 aylık toplam ihracat rakamının 2 milyar 984 milyon 777 bin dolar olduğunu açıkladı.

Ekim ayında Kayseri’den 152 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracata en yüksek katkı yapan sektörlerin başında mobilya sektörü olduğunu, ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, Irak, Almanya ve Avusturya olarak sıraladı.

Kayseri ihracat rakamlarının aylık bazda yükselmeye devam ettiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Küresel çapta içinde bulunduğumuz atmosferde yaşanan belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen ağustos ayında ihracatta başlayan aylık yükselişimiz, eylül ve ekim aylarında da devam etti. Kayseri olarak son üç aydır aylık bazda ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Gerek yurt dışı pazarlarda yaşanan daralmalar, gerekse yurt içinde enflasyonla mücadele anlamında uygulanan sıkı para politikası doğal olarak ihracatımızı etkiliyor. Zor birkaç yılın daha bizi beklediğinin farkındayız. Fakat hem ülkemizin hem de firmalarımızın potansiyeline güveniyoruz" dedi.